أفادت وكالة "روسيا اليوم" عن أن السلطات الجزائرية إتخذت قراراً بتعميم الحجر الجزئي على كامل البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا، وقررت أيضا تمديد حظر التجوال ليبدأ من الثالثة ظهرا إلى السابعة صباحا لليوم الموالي على العاصمة وثماني محافظات أخرى.
وأشارت الوكالة إلى أن "الحجر الجزئي يبدأ من الساعة 7 مساء إلى الساعة السابعة صباحا، فيما يبدأ الحجر في ولايات الجزائر، وهران، عين الدفلى، بجاية، سطيف، تيزي وزو، تيبازة، تلمسان، المدية من الساعة الثالثة زولا إلى الساعة السابعة صباحا. أما بخصوص ولاية البليدة فقد تم الإبقاء على الحجر الشامل. وأكدت السلطات أن هذه الإجراءات تمتد من 5 نيسان إلى 19 نيسان.
كانت هذه تفاصيل خبر سلطات الجزائر تفرض حظر التجوال الجزئي لكامل محافظات البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.