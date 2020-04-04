اخبار العالم

سلطات الجزائر تفرض حظر التجوال الجزئي لكامل محافظات البلاد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أفادت وكالة "​روسيا اليوم​" عن أن السلطات ​الجزائر​ية إتخذت قراراً بتعميم الحجر الجزئي على كامل البلاد بسبب تفشي ​فيروس ​، وقررت أيضا تمديد حظر التجوال ليبدأ من الثالثة ظهرا إلى السابعة صباحا لليوم الموالي على العاصمة وثماني محافظات أخرى.

وأشارت الوكالة إلى أن "الحجر الجزئي يبدأ من الساعة 7 مساء إلى الساعة السابعة صباحا، فيما يبدأ الحجر في ولايات الجزائر، وهران، عين الدفلى، بجاية، سطيف، تيزي وزو، تيبازة، تلمسان، المدية من الساعة الثالثة زولا إلى الساعة السابعة صباحا. أما بخصوص ولاية البليدة فقد تم الإبقاء على الحجر الشامل. وأكدت السلطات أن هذه الإجراءات تمتد من 5 نيسان إلى 19 نيسان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سلطات الجزائر تفرض حظر التجوال الجزئي لكامل محافظات البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا