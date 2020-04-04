سلطات الجزائر تفرض حظر التجوال الجزئي لكامل محافظات البلاد

أفادت وكالة "​روسيا اليوم​" عن أن السلطات ​الجزائر​ية إتخذت قراراً بتعميم الحجر الجزئي على كامل البلاد بسبب تفشي ​فيروس كورونا​، وقررت أيضا تمديد حظر التجوال ليبدأ من الثالثة ظهرا إلى السابعة صباحا لليوم الموالي على العاصمة وثماني محافظات أخرى.

وأشارت الوكالة إلى أن "الحجر الجزئي يبدأ من الساعة 7 مساء إلى الساعة السابعة صباحا، فيما يبدأ الحجر في ولايات الجزائر، وهران، عين الدفلى، بجاية، سطيف، تيزي وزو، تيبازة، تلمسان، المدية من الساعة الثالثة زولا إلى الساعة السابعة صباحا. أما بخصوص ولاية البليدة فقد تم الإبقاء على الحجر الشامل. وأكدت السلطات أن هذه الإجراءات تمتد من 5 نيسان إلى 19 نيسان.