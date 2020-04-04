النشرة: سقوط جريح بحادث سير في صيدا

افاد مراسل ​النشرة​ في صيدا عن "وقوع ​حادث سير​ في منطقة الست نفيسة في صيدا بين ​سيارة​ رباعية الدفع من نوع Jeep وسيارة اجرة من نوع ​تويوتا​ Avanza، وأدى الحادث إلى إصابة سائق سيارة الاجرة بجروح جرى نقله على اثرها بواسطة عناصر ​فوج الإنقاذ الشعبي​ التابع لمؤسسة ​معروف سعد​ إلى ​مستشفى​ الهمشري في صيدا لتلقي العلاج".

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