بلدية برجا: لا اصابات جديدة خلال ال24 ساعة الماضية

أعلنت ​لجنة الصحة​ التابعة لخلية ​الأزمة​ في ​بلدية برجا​، أنه "خلال ال24 ​الساعة​ الماضية: من الساعة 8 مساء 03/04/2020 إلى الساعة 8 مساء 04/04/2020، لم يسجل أي ​اصابات​ جديدة ب​فيروس كورونا​"، مؤكدة أن النتائج التي كانت تنتظرها "أتت جميعها سلبية"، و أن "مجموع ال​حالات​ حتى هذه اللحظة 10 حالات، بعد شفاء حالة ​بعاصير​".

وأشارت في بيان، إلى أنها تتابع المحجورين سابقا "لناحية التأكد من التزامهم بالحجر ومتابعة أوضاعهم الصحية بدقة، مع التمني عليهم الالتزام الجاد بالحجر لما فيه مصلحة الجميع".