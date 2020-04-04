أعلنت لجنة الصحة التابعة لخلية الأزمة في بلدية برجا، أنه "خلال ال24 الساعة الماضية: من الساعة 8 مساء 03/04/2020 إلى الساعة 8 مساء 04/04/2020، لم يسجل أي اصابات جديدة بفيروس كورونا"، مؤكدة أن النتائج التي كانت تنتظرها "أتت جميعها سلبية"، و أن "مجموع الحالات حتى هذه اللحظة 10 حالات، بعد شفاء حالة بعاصير".
وأشارت في بيان، إلى أنها تتابع المحجورين سابقا "لناحية التأكد من التزامهم بالحجر ومتابعة أوضاعهم الصحية بدقة، مع التمني عليهم الالتزام الجاد بالحجر لما فيه مصلحة الجميع".
كانت هذه تفاصيل خبر بلدية برجا: لا اصابات جديدة خلال ال24 ساعة الماضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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