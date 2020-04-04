الحجار: تعجبت من كلام احد نواب حزب الله عن تدخل اميركي في تعيينات مصرف لبنان

أكد عضو "​كتلة المستقبل​" النائب ​محمد الحجار​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انه "تعجب من كلام احد نواب ​حزب الله​ عن تدخل اميركي في تعيينات مصرف ​لبنان​، لأنه لا يشبه ما قيل عندما تحدث البعض عن تدخل اميركي بإطلاق العميل ​عامر الفاخوري​".

هذا وكان قد اعتبر النائب حسن فضل الله، في وقت سابق، أن "​السفيرة الاميركية​ في ​بيروت​ تجول على بعض المسؤولين الرسميين، وتبلغهم من دون أي مواربة باسم مرشح ​الولايات المتحدة​ لأحد نواب حاكم ​مصرف لبنان​، وتطالب ​الحكومة​ بتعيينه كجزء من حصتها في الإدارة المالية والنقدية للبنان، في اعتداء مكشوف على سيادة لبنان وكرامته الوطنية".