الحجار: تعجبت من كلام احد نواب حزب الله عن تدخل اميركي في تعيينات مصرف لبنان

أكد عضو "كتلة المستقبل" النائب محمد الحجار، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انه "تعجب من كلام احد نواب حزب الله عن تدخل اميركي في تعيينات مصرف لبنان، لأنه لا يشبه ما قيل عندما تحدث البعض عن تدخل اميركي بإطلاق العميل عامر الفاخوري".
هذا وكان قد اعتبر النائب حسن فضل الله، في وقت سابق، أن "السفيرة الاميركية في بيروت تجول على بعض المسؤولين الرسميين، وتبلغهم من دون أي مواربة باسم مرشح الولايات المتحدة لأحد نواب حاكم مصرف لبنان، وتطالب الحكومة بتعيينه كجزء من حصتها في الإدارة المالية والنقدية للبنان، في اعتداء مكشوف على سيادة لبنان وكرامته الوطنية".
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