نقيب صيادي لأسماك بصيدا: السماح للصيادين ببيع غلتهم بالاتفاق مع الزبون

أعلن نقيب صيادي الأسماك في صيدا نزيه سنبل، أن إقفال سوق السمك في صيدا "الميرة" من قبل ​القوى الأمنية​ اليوم، "ليس بسبب تقصير ​الصياد​ين بالإجراءات الوقائية المطلوبة، وانما ما حصل هو اشكال بين أحد الزبائن عند طاولة المزاد، ما تسبب بالتجمع والتجمهر انتهى بحضور القوى الأمنية التي عملت على اقفال السوق".

وذكر في بيان ان النقابة "تواصلت مع القوى الأمنية المعنية، وتم التوصل إلى اتفاق يقضي باقفال سوق السمك، على ان يزاول الصيادون عملهم بصيد الأسماك ويبيعون غلتهم بالاتفاق مع الزبون ودون حصول تجمعات"، مشيراً إلى أن "الصياد يعتاش من رزق البحر، فإذا باع غلته يستطيع أن يعيل عائلته، لذلك طلبنا أن يسمح لنا كصيادين بمزاولة مهنتنا، على ان نصرف غلتنا دون حصول أي تجمعات".