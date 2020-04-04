نسبة التزام عالية بقرار التعبئة العامة في مدينة صور

واصل عناصر ​الجيش​ و​القوى الأمنية​ وشرطة ​مدينة صور​، متابعة تنفيذ قرارات التعبئة العامة في المدينة، عبر مراقبة الالتزام بقرارات الإقفال وباجراءات ​السلامة العامة​ في المحلات والمؤسسات المستثناة من الإقفال، و تسيير آليات تدعو عبر مكبرات الصوت إلى البقاء في المنازل وعدم التجمع تحت طائلة المسؤولية.

وجدد رئيس ​بلدية صور​ ​حسن دبوق​، تحذيره لأبناء المدينة من الخروج من المنازل، مشددا عليهم التقيد بإرشادات ​وزارة الصحة العامة​، و أشارت معلومات صحفية إلى أن نسبة الالتزام داخل المدينة بلغت حوالي 90 في المئة.