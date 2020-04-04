نسبة التزام عالية بقرار التعبئة العامة في مدينة صور

واصل عناصر الجيش والقوى الأمنية وشرطة مدينة صور، متابعة تنفيذ قرارات التعبئة العامة في المدينة، عبر مراقبة الالتزام بقرارات الإقفال وباجراءات السلامة العامة في المحلات والمؤسسات المستثناة من الإقفال، و تسيير آليات تدعو عبر مكبرات الصوت إلى البقاء في المنازل وعدم التجمع تحت طائلة المسؤولية.
وجدد رئيس بلدية صور حسن دبوق، تحذيره لأبناء المدينة من الخروج من المنازل، مشددا عليهم التقيد بإرشادات وزارة الصحة العامة، و أشارت معلومات صحفية إلى أن نسبة الالتزام داخل المدينة بلغت حوالي 90 في المئة.
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