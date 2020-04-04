أشارت وزيرة العدل ماري كلود نجم، في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أن "بعض المواقف تفضح جهل أصحابها.المصيبة هي أن هذا البعض مسؤول عن التشريع وينتمي إلى قوى سياسية شاركت في الحكم طويلا وتتحمل مسؤولية كبيرة في الفشل وفي الأزمة".
واعتبرت الوزيرة نجم أن هذا التصريح يأتي ردا على ما صرحت به عضو كتلة المستقبل ديما جمالي في وقت سابق، التي صرحت:"التشكيلات المالية كادت ان تطيح بحكومة "التكنوقراط المستقلين"،ومسرحية التشكيلات القضائية لا تزال قابعة في الجوارير بعدما أقرها مجلس القضاء الاعلى وفق معايير الكفاءات. كفى تسيُباً!فلنسعى إلى سلطة قضائية نزيهة تحمي الوطن. فشلت حكومة المستقلين في اول الاستحقاقات الجدية التي تواجهها".
كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة العدل: بعض المواقف تفضح جهل أصحابها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.