وزيرة العدل: بعض المواقف تفضح جهل أصحابها

أشارت وزيرة ​العدل​ ​ماري كلود نجم​، في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أن "بعض المواقف تفضح جهل أصحابها.المصيبة هي أن هذا البعض مسؤول عن التشريع وينتمي إلى قوى سياسية شاركت في الحكم طويلا وتتحمل مسؤولية كبيرة في الفشل وفي ​الأزمة​".

واعتبرت الوزيرة نجم أن هذا التصريح يأتي ردا على ما صرحت به عضو كتلة المستقبل ديما جمالي في وقت سابق، التي صرحت:"التشكيلات المالية كادت ان تطيح بحكومة "التكنوقراط المستقلين"،ومسرحية التشكيلات القضائية لا تزال قابعة في الجوارير بعدما أقرها مجلس القضاء الاعلى وفق معايير الكفاءات. كفى تسيُباً!فلنسعى إلى سلطة قضائية نزيهة تحمي الوطن. فشلت حكومة المستقلين في اول الاستحقاقات الجدية التي تواجهها".