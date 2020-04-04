أعتبر رئيس ​جمعية المستهلك​ ​زهير برو​، ان "43.85% هو مجموع إرتفاع أسعار السلع والخدمات ذات الإستهلاك اليومي منذ 17 تشرين الأول وحتى اليوم، فنسبة الخضار و​الفواكه​ ارتفعت الى 27 %، والألبان والأجبار ارتفعت حوالي 11%"، موضحاً انه لم "يكن للزراعة قروض ميسرة فزرعوا بأقل من العادة في الوقت الذي كان من المفترض ان يزرعوا أكثر، لذلك اصبح العراض قليل مقابل الطلب كبير".

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كانت هذه تفاصيل خبر جمعية المستهلك: المزارع زرع اقل مما هو مطلوب بسبب غياب القروض الميسرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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