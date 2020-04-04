سلطات فرنسا تسجل 7560 حالة وفاة بكورونا منذ 1 آذار لليوم

أعلنت ​وزارة الصحة​ الفرنسية، عن أن عدد الوفيات في البلاد منذ 1 آذار 2020، بلغ 7560 وفاة، علما أن الرقم المسجل يوم الجمعة كان 6507، وأن عدد المصابين ارتفع من 64338 حالة إلى 68605، مسجلة 4267 إصابة في 24 ساعة الماضية في ​فرنسا​.

والجمعة، أعلنت السلطات الصحية الفرنسية تسجيل 1120 وفاة جراء ​فيروس كورونا​ في المستشفيات ودور المسنين.

وفي السياق ذاته، أعلنت ​وزيرة الدفاع الفرنسية​ ​فلورانس بارلي​، عن أن قرابة 600 من أفراد الجيش أصيبوا بفيروس كورونا، وأضافت أنهم يراقبون الوضع عن كثب وتقوم بتكييف أجهزتها لمواجهة الفيروس.