سلطات فرنسا تسجل 7560 حالة وفاة بكورونا منذ 1 آذار لليوم

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، عن أن عدد الوفيات في البلاد منذ 1 آذار 2020، بلغ 7560 وفاة، علما أن الرقم المسجل يوم الجمعة كان 6507، وأن عدد المصابين ارتفع من 64338 حالة إلى 68605، مسجلة 4267 إصابة في 24 ساعة الماضية في فرنسا.
والجمعة، أعلنت السلطات الصحية الفرنسية تسجيل 1120 وفاة جراء فيروس كورونا في المستشفيات ودور المسنين.
وفي السياق ذاته، أعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي، عن أن قرابة 600 من أفراد الجيش أصيبوا بفيروس كورونا، وأضافت أنهم يراقبون الوضع عن كثب وتقوم بتكييف أجهزتها لمواجهة الفيروس.
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