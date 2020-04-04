أفادت قناة MTV عن وفاة ​مريضة​ مصابة ب​فيروس كورونا​ تبلغ من العمر ٨٠ سنة في ​مستشفى بيروت الحكومي الجامعي​. وكانت قد أعلنت وزارة الصحة العامة بوقت سابق من اليوم، في بيان أنه "حتى تاريخ 4/4/2020 بلغ عدد الحالات المثبت مخبرياً إصابتها بفيروس كورونا، في مستشفى بيروت الحكومي الجامعي، ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة بالإضافة إلى المختبرات الخاصة 520 حالة بزيادة 12 حالة عن يوم امس، علما ان عدد الفحوصات التي أجريت في الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 550 فحصا"، كاشفة أنه "لم يتم تسجيل اي حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليستقر عدد الوفيات حتى تاريخه على 17 وفاة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر MTV: وفاة مريضة مصابة بكورونا عمرها 80 سنة بمستشفى بيروت الحكومي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.