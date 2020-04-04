رئيس الوفد يتقدم بمشروع قانون للتبرع لصندوق تحيا مصر لمواجهة كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، أنه سوف يتقدم بمشروع قانون للبرلمان، حول تبرع المواطنين لصندوق تحيا مصر لمواجهة فيروس كرونا المستجد كوفيد 19، طبقا للدستور الذى ينص على أن لكل نائب حق التقدم بمشروع قانون على أن يؤيد بتوقيع عُشر أعضاء المجلس على الأقل. وكشف أبو شقة أن المشروع يهدف إلى أن تكون هناك مشاركة من المواطنين للدولة في أعباء وباء كورونا، وأن نكون أمام تبرع المواطنين لصندوق تحيا مصر، وذلك وفقا لضوابط تتناسب مع الراتب أو الدخل الشهرى، على أن يتبرع من يزيد راتبه عن خمسة ألاف جنية بنسبة 5%، ومن يزيد راتبه على 10 آلاف جنيه بنسبة 10%، ومن يزيد راتبه على 15 ألف جنيه بنسبة 15%، ومن يزيد راتبه عن 20 ألف جنيه أن يتبرع بـ 20%. Advertisements وأكد رئيس الوفد، أن فتح باب التبرعات للمواطنين أسوة بما حدث قبل ذلك بالنسبة للتبرع للمجهود الحربى فى فترة السبعينيات.

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