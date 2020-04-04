كشفت وزارة الصحة مساء اليوم السبت، عن تحديثها اليومي للوضعية الوبائية بالمملكة فيما يخص انتشار فيروس كورونا المستجد، معلنة عن تسجيل 122 إصابة مؤكدة جديدة بمختلف جهات المملكة، وهي الحصيلة التي تعتبر الأعلى منذ بداية الأزمة في الثاني من شهر مارس الماضي.
وهكذا فقد سجلت جهة الدار البيضاء سطات 23 حالة جديدة، بإجمالي 247 حالة، فيما عرفت جهة الرباط سلا القنيطرة تسجيل أكبر عدد من الإصابات الجديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، والتي بلغت 47 حالة ما رفع إجمالي عدد الحالات المؤكدة بالجهة إلى 169 حالة.
كما سجلت 11 حالة جديدة بجهة مراكش آسفي، بإجمالي 140 حالة، و11 حالة أخرى جديدة بجهة فاس مكناس بإجمالي 128 حالة، فيما سجلت 13 حالة جديدة بجهة الشرق، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المؤكدة بها إلى 51 حالة، كما سجلت 12 حالة بجهة درعة تافيلات ليرتفع إجمالي عدد الحالات بها إلى 36 حالة.
وبجهة تطوان الحسيمة، تم خلال الفترة المذكورة، تسجيل 4 حالات، ما رفع إجمالي عدد الحالت إلى 62، فيما سجلت جهة بني ملال خنيفرة حالة إضافية واحدة ليرتفع العدد الإجمالي بها إلى 26 حالة، فيما استقر عدد المصابين بجهة كلميم في حالة واحدة، ولعيون في 4 حالات، وسوس ماسة في 19 حالة، فيما لم تسجل أية حالة بجهة الداخلة.
كانت هذه تفاصيل خبر منها 47 حالة جديدة في جهة الرباط سلا وحدها.. هكذا توزعت الـ122 إصابة الجديدة بكورونا على جهات المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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