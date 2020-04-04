في مكناس والبيضاء..كورنا يقتل طبيبين

توفيت، اليوم السبت، أول طبيبة في مدينة الدار البيضاء متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، والأمر يتعلق بالدكتورة بن صياد مريم طبيبة في مستشفى محمد الخامس (مستشفى سيدي عثمان).

وحسب المعلومات التي حصل عليها “اليوم 24” فإن الطبيبة تبلغ من العمر 52 سنة، لم تصب بالعدوى أثناء قيامها بواجبها المهني، ولكن بعد مخالطتها لصديقة لها قادمة من بلد أجنبي.

وقال مصادر الموقع إن الطبيبة التي فارقت الحياة لم تحمل الفيروس من المستشفى، على عكس ما يروج والذي من شأنه أن يبث الفزع بين الأطباء في هذه الظروف.

ونعت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام الدكتورة أصياد، التي كانت تنشط داخل النقابة وتدافع عن القطاع في مجال الطب في البلاد.

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أما الحالة الثانية، فهي لدكتور في مدينة مكناس تُوفي بدوره اليوم السبت، بعد دخوله حالة حرجة بسبب إصابته بفيروس كورونا، وهو بدوره خالط أحد المصابين القادم من بلد موبوء.