أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت عن تسجيل 122 إصابة بفيروس كورونا في 24 ساعة الأخيرة ليرتفع عدد المصابين إلى 883 إصابة.
وقال محمد اليوبي، مدير مديرية الأوبئة في وزاراة الصحة، خلال تصريح صحافي للوزارة، إن عدد الوفيات ارتفع إلى 58 حالة وفاة بزيادة 11 وفاة في 24 ساعة الماضية بنسبة 6.6 في المائة.
وبلغ عدد المتعافين 65 حالة بزيادة 9 حالات خلال 24 ساعة الماضية.
كانت هذه تفاصيل خبر رقم قياسي.. 122 حالة إصابة بكورونا في 24 ساعة في المغرب..الحصيلة: 883 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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