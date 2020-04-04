الفقيه بن صالح..كورونا تنهي حياة سبعيني بعد قضائه أسبوعين بالمستشفى! 

سجل المستشفى الجهوي ببني ملال، عصر اليوم السبت، ثاني حالة وفاة بفيروس كورونا لشخص في السبعينيات من عمره.

وحسب مسؤول التواصل بالمديرية الجهوية للصحة، فإن الهالك يبلغ من العمر 75 سنة، ينحدر من مدينة الفقيه بن صالح كان يرقد بغرفة العزل الصحي، بالمستشفى الجهوي ببني ملال.

وأضاف المصدر ذاته، أن الهالك كان يرقد لأزيد من أسبوعين بالمستشفى الجهوي رفقة زوجته التي أثبت التحليل المخبري الأول شفاءها من فيروس كورنا، في انتظار نتائج التحليل الثاني.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الحالة تعتبر رابع وفاة بجهة بني ملال خنيفرة بينما أصبح عدد الوفيات على المستوى الوطني 50 حالة لحدود 4 ابريل الجاري.