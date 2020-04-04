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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابة 155 جنديا من طاقم حاملة طائرات بفيروس كورونا المستجد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت البحرية الأمريكية، السبت، إصابة 155 فرداً من طاقم حاملة الطائرات ثيودور روزفلت بفيروس كورونا المستجد بعد فحص 44% منهم.
ومساء الخميس، أعفت البحرية الأمريكية قائد حاملة الطائرات، بعدما خطابا تسرب للعلن يطلب فيه من البحرية اتخاذ إجراءات أقوى للسيطرة على تفشي لفيروس كورونا على متن حاملة الطائرات.
كما أمرت البحرية الأمريكية بإجلاء آلاف البحارة لحاملة الطائرات النووية "يو إس إس ثيودور روزفلت"، بعد تحذير قبطانها من أن تفشي كورونا يهدد حياة الطاقم.
وكان قائد حاملة الطائرات بريت إي كروزر قد طلب المساعدة بعد إصابة العشرات على متنها بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، محذرا من زيادة الأعداد حال عدم اتخاذ إجراءات حاسمة.
وحذر كروزر في رسالة من 4 صفحات من الوضع المزري الذي يتطور على متن السفينة الحربية الراسية في جزيرة جوام غربي المحيط الهادئ، وعليها أكثر من 4 آلاف من أفراد الطاقم.
وأشار كروزر إلى "فشل البحرية" في تزويده بالموارد المناسبة لمكافحة الفيروس عن طريق نقل البحارة من السفينة.
وأوصى كروزر في رسالته بتفريغ طاقمه بالكامل، ثم عزله واختباره، وتنظيف السفينة بشكل احترافي لإنقاذ حياتهم، بعد إصابة 70 بحارا على الأقل، حسب "سي إن إن"
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