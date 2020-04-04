شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الهند تعلن ارتفاع إصابات كورونا إلى 3072 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 أبريل 2020 متابعات_ الخليج 365 قالت وزارة الصحة الهندية، السبت، إن 75 شخصا لقوا حتفهم في أنحاء الهند بعد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

Advertisements وسجلت البلاد 525 حالة إصابة جديدة و13 حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات COVID-19 في الهند إلى 3072. في السياق نفسه، أعلنت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، تخطي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم مليون شخص ووفاة أكثر من 50 ألفا.

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