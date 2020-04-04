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نيويورك تسجل 630 وفاة بكورونا خلال الـ24 ساعة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 أبريل 2020

نيويورك تسجل 630 وفاة بكورونا خلال الـ24 ساعة

متابعات_ الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية في ولاية نيويورك، السبت، تسجيل 630 حالة وفاة في الولاية جراء المستجد خلال الـ24 ساعة.

 

وقالت وسائل إعلام أمريكية إن الفحوصات الطبية كشفت إصابة 114 شخصاً من الشرطة في مدينة ديترويت الأمريكية بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن اثنين منهم توفيا نتيجة الإصابة بالفيروس.

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وكانت تقارير أمريكية تحدثت عن دخول أكثر من 430 ألف شخص إلى الولايات المتحدة الأمريكية قادمين من الصين، منذ الإعلان عن اكتشاف فيروس كورونا المستجد.

 

وفي نهاية مارس/آذار، أصيب أكثر من 500 شرطي في ولاية نيويورك الأمريكية بفيروس كورونا المستجد؛ بعد تسجيل 200 إصابة بين أفراد الشرطة خلال يوم واحد.

 

وذكرت مجلة "نيوزويك" الأمريكية أن إدارة الشرطة بنيويورك أفادت بأن 4111 من الضباط سجلوا إجازة مرضية، وجرى تسجيل 170 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في صفوف إدارة الإطفاء بولاية نيويورك.

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