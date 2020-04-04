المعارضة التركية توزع كمامات.. واختبار كورونا يفشل أردوغان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

بدأت بلدية إسطنبول الكبرى، التابعة للمعارضة التركية، السبت، توزيع أقنعة طبية "كمامات" على الأتراك الذين يستخدمون وسائل النقل العام في المدينة الأكثر ازدحاما؛ للحيلولة دون تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



خطوة المعارضة تأتي وسط اتهامات بفشل نظام الرئيس رجب طيب أردوغان في مواجهة احتواء الفيروس الذي ينتشر بشكل كبير بين الأتراك، وأسفر حتى مساء الجمعة عن 425 حالة وفاة و20 ألف إصابة، ما جعل تركيا تقفز للمرتبة التاسعة من حيث عدد الإصابات عالميا.

وقال الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" المعارضة، السبت، إن بلدية إسطنبول التي فاز برئاستها أكرم إمام أوغلو، المنتمي لحزب الشعب الجمهوري المعارض، وزعت الكمامات بالمجان على ركاب خطوط المتروبوس (حافلات ركاب مزدوجة طوليا لها مسارات خاصة كالمترو) والمترو والحافلات.

يأتي ذلك عقب سلسلة تدابير احترازية جديدة اتخذتها تركيا لمواجهة تفشي الفيروس، تهدف لتقيد الحركة في البلاد بعد تسجيل أرقام كبيرة من الإصابات بكورونا.

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وشملت من بين القرارات إغلاق 31 مدينة كبرى بشكل تام، ومنع من هم دون 20 عاما من الخروج من المنزل، إضافة إلى فرض ارتداء القناع الطبي في وسائل النقل وأماكن التجمعات.

وفي وقت سابق، أكد أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول، أن الخلاف بين حزب الشعب الجمهوري المعارض وحكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تسبب في تقليص جهود البلدية لمكافحة فيروس كورونا.

وأضاف، في مقابلة مع رويترز، أن الوقت ينفد على فرض إجراءات عزل لوقف حدوث تزايد حاد في عدد المصابين بالفيروس مع خروج مليوني شخص للشوارع يوميا حتى الآن.

وبلغت إحصائية الوفيات في تركيا حتى مساء الجمعة 425 حالة، فيما بلغ عدد الإصابات 20 ألفا و921 حالة، ما جعل تركيا تقفز للمرتبة التاسعة من حيث عدد الإصابات على مستوى العالم.

وسجلت تركيا أول إصابة بفيروس كورونا 10 مارس/آذار الماضي، ومنذ ذلك الحين والإصابات والوفيات تزداد بشكل متسارع.