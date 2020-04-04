مصر تتضامن مع العالم في محاربة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

اعرب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، السبت، عن تضامن بلاده حكومة وشعبا مع العالم أجمع في محاربة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" .. وفق “العين“.



وقال الرئيس المصري في سلسلة تغريدات عبر حسابه على موقع تويتر: "مستعدون تماما لتقديم الدعم لدول العالم خلال هذه الظروف الصعبة لمواجهة فيروس كورونا".

وأضاف "في أوقات المحن تسمو القيم الإنسانية فوق كل شيء، وبإذن الله سيمضي هذا الوقت الحرج وسننتصر جميعا وسيذكر التاريخ عظمة مصر وتلاحمها مع العالم أجمع".

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وتابع السيسي قائلا: "هذه المحنة جاءت لتذكرنا بأهمية روح التعاون والاتحاد وتدعونا للتكاتف وأن نتحلى بالمسؤولية والتفاؤل والصبر".

وفي وقت سابق السبت، وجه الرئيس المصري بتأجيل الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة وإرجاء افتتاح المتحف المصري الكبير ومتحف الحضارة المصري إلى العام المقبل منعا لانتشار الفيروس.

وقال بسام راضي، متحدث الرئاسة المصرية، إن السيسي وجه بتأجيل فعاليات وافتتاح المشروعات القومية الكبرى التي كان من المقرر الانتهاء منها العام الحالي 2020 وتأجيلها إلى العام القادم 2021، وذلك خلال الاجتماع مع رئيس الوزراء المصري ووزير الإسكان ومستشار الرئيس للتخطيط العمراني.

وسجلت مصر، حتى أمس الجمعة، 985 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد من ضمنهم 216 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل و66 حالة وفاة.