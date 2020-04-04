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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بريطانيا تتسلم 300 جهاز تنفس صناعي من الصين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت الحكومة البريطانية، السبت، تسلم 300 جهاز تنفس صناعي من الصين، وطلب شراء المزيد، في ظل المعركة التي تخوضها البلاد ضد فيروس كورونا، مشيرة إلى أنه سيتم الانتهاء من تصنيع أول جهاز تنفس صناعي نهاية هذا الأسبوع.
وحذرت الحكومة البريطانية، السبت، من أن الأسبوعين القادمين سيشهدان استمرارا في ارتفاع معدل الوفيات جراء فيروس كورونا الجديد.
وقال الحكومة البريطانية، إن ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا، يوضح أهمية الالتزام بالتباعد الاجتماعي، مشيرة إلى أنه يتم الإسراع في وتيرة إنشاء مراكز طبية مخصصة للطوارئ، لمكافحة انتشار العدوى.
وأضافت: "استلمنا 300 جهاز تنفس صناعي من الصين، وطلبنا شراء المزيد لمكافحة الفيروس، مشيرة إلى أنه سيتم الانتهاء من تصنيع أول جهاز تنفس صناعي نهاية هذا الأسبوع".
وقالت: "عدد المصابين في بلادنا ارتفع لكن الحالات استقرت في الأيام القليلة الماضية.. معدل الوفيات بفيروس كورونا لدينا سيستمر في الارتفاع في الأسبوعين القادمين".
وأكدت: "هناك التزام بالتباعد الاجتماعي خلال هذا الأسبوع"، مشيرة إلى أن إمكانية رفع القيود الموضوعة من عدمه، يعتمد على مدى الالتزام بالتباعد الاجتماعي".
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