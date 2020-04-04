شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نيويورك تسجل 630 وفاة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سجّلت ولاية نيويورك، التي تعدّ مركز فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة، 630 وفاة في يوم واحد، في أسوأ حصيلة خلال 24 ساعة، ما يرفع عدد المتوفين داخل الولاية إلى 3565.



وقال الحاكم أندرو كومو في مؤتمر صحفي، ”لم نصل بعد إلى ذروة“ تفشي الوباء ”ولكننا نقترب منها“، مشيراً إلى ”أنّ الارتفاع كان سريعاً خاصة في لونغ ايلند“.

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