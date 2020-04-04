الأزهر يشيد بدعوة الأمم المتحدة لوقف الحروب في ظل انتشار فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 أبريل 2020

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أشاد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بدعوة الأمم المتحدة لوقف الحروب والنزاعات في العالم في ظل استمرار انتشار فيروس كورونا، منددا برفض حركة "الشباب" المسلحة للمبادرة.



وقال المرصد في بيان نشره في صفحته الرسمية على موقع"فيسبوك" اليوم السبت، " يشيد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بالمبادرة التي أطلقها السيد أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، والتي طالب فيها بهدنة كاملة ووقف لكافة أشكال الحروب والنزاعات خلال الفترة الراهنة التي ينشغل فيها العالم بجائحة كورونا".

وأضاف المرصد في البيان " ويندد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف برفض حركة «الشباب» الصومالية الإرهابية لدعوة غوتيريش، مؤكدا أن تلك الحركة الإرهابية التي تنشط في دولتي الصومال وكينيا، تستغل وباء «كورونا» دون النظر إلى عواقب ذلك على الشعوب التي تقع تحت تهديد الحركة المباشر، وهو ما يجعل تلك الشعوب بين مطرقة الإرهاب وسندان الفيروس العالمي".