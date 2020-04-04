الصحة السودانية: لا إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السودانية عن "عدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبقى عدد الحالات 10، متضمنة حالتي الوفاة التي تم الإعلان عنها في وقت سابق"، مشيرة الى ان "مجموع الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس بلغ 151 حالة وهي موجودة في مراكز العزل بالسودان".
هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار الحالي، فيروس "كورونا" وباء عالمياً"، مؤكدة أن "أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة عبر الحدود الدولية"، ووصل عدد الإصابات بالفيروس إلى أكثر من 730 ألف حالة، في حين وصل عدد الوفيات إلى أكثر من 34 ألف حالة وفاة.
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