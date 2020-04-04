السلطات الجورجية: تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت السلطات الجورجية، عن "تسجيل أول حالة وفاة ب​فيروس كورونا​ المستجد، لإمرأة تبلغ من العمر 79 عاماً كانت تعاني من أمراض مزمنة"، مشيرة الى ان "هذه ​المرأة​ كانت على ​اتصال​ مع أناس قدموا من ​روسيا​ وأذربيجان إلى ​جورجيا​، وأدخلت المرأة إلى المستشفى يوم 31 اذار الماضي".

هذا وصنفت ​منظمة الصحة العالمية​، في 11 آذار الحالي، فيروس "كورونا" وباء عالمياً"، مؤكدة أن "أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة عبر الحدود الدولية"، ووصل عدد الإصابات بالفيروس إلى أكثر من 730 ألف حالة، في حين وصل عدد الوفيات إلى أكثر من 34 ألف حالة وفاة.