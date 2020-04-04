السلطات البريطانية: تسلمنا 300 جهاز تنفس صناعي من الصين

أعلن وزير شؤون ​مجلس الوزراء​ البريطاني ​مايكل جوف​، ان "بلاده تسلمت 300 جهاز تنفس صناعي من ​الصين​"، مشيراً الى ان "المزيد من هذه الأجهزة سيتم البدء في إنتاجه قريبا".

بدورها أعلنت ​وزارة الصحة​ البريطانية، في وقت سابق، عن "أعلى ارتفاع يومي في ​حالات​ الوفاة إثر الإصابة ب​فيروس كورونا​ المستجد (كوفيد -19)، إذ سجلت 708 حالات وفاة جديدة، في غضون 24 ساعة"، موضحة انه تم "تسجيل 3735 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 41903".

هذا وأجبر الوباء العديد من دول ​العالم​، وعلى رأسها ‏دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات ‏استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل ‏مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى ‏القاتلة.