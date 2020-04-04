السلطات البريطانية: تسلمنا 300 جهاز تنفس صناعي من الصين

أعلن وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف، ان "بلاده تسلمت 300 جهاز تنفس صناعي من الصين"، مشيراً الى ان "المزيد من هذه الأجهزة سيتم البدء في إنتاجه قريبا".
بدورها أعلنت وزارة الصحة البريطانية، في وقت سابق، عن "أعلى ارتفاع يومي في حالات الوفاة إثر الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، إذ سجلت 708 حالات وفاة جديدة، في غضون 24 ساعة"، موضحة انه تم "تسجيل 3735 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 41903".
هذا وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية، تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.
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