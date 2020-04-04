أعلنت ​وزارة الصحة المصرية​ عن "تسجيل 85 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ و5 ​حالات​ وفاة". هذا وظهر فيروس كورونا، الذي أطلق عليه فيما بعد تسمية "كوفيد-19"، نهاية العام الماضي في مدينة ووهان الصينية، وانتشر في وقت لاحق في مختلف مناطق العالم، ما دفع منظمة الصحة العالمية لإعلانه وباء جائحة، وتم تسجيل حتى الآن أكثر من مليون إصابة بالفيروس في مختلف بلدان العالم ووفاة نحو 60 ألف شخص.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصحة المصرية: تسجيل 85 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.