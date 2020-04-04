حبيش: العفو الخاص لا يبشر بالخير ولا يستقيم قانونا

أشار عضو كتلة المستقبل النائب هادي حبيش، في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أن "العفو الخاص الذي سمعنا عنه لا يبشر بالخير ولا يستقيم قانونا، لأنه يجب أن يكون محصورا بأسماء معينة وقليلة، فكما هو مطروح في الاعلام، عفو خاص مستند إلى معايير موحدة، فهو يخفي في طياته عفوا عاما بلباس العفو الخاص، وهو عندها من صلاحية مجلس النواب".
تجدر الإشارة إلى أنه تم الحديث بكثرة مؤخرا عن أوضاع السجناء وإمكانية طرح عفو عام أو خاص وعن إحتمالية مناقشته بمجلس النواب.
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