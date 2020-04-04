ترزيان طلب من رياض سلامة إعادة جدولة كل القروض المتعثرة

توجه عضو تكتل "​لبنان القوي​" هاغوب تيرزيان الى حاكم مصرف ​رياض سلامة​، بالقول أنه "لا يخفى على أحد الوضع الداهم الذي يعيشه المواطن الكادح في أيامنا هذه مع كل الأزمات التي تحيطنا من كل حدب وصوب، ولا يبقى لنا كلبنانيين سوى الشعور ببعضنا والتضامن والتكافل لكي نتكامل وننتصر ونخرج أقوى من جديد، ولهذه الغاية الوطنية الأسمى نتقدم منكم بالطلب والإيعاز لكل ​المصارف​ بإعادة جدولة كل ​القروض​ المتعثرة إن كانت مدعومة أو شخصية دون أية اعباء اضافية على المقترض ودون تراكم أية فوائد وذلك على مرحلة اثني عشر شهراً اضافياً، تضاف على فترة سداد القرض بعد انتهاء مدته.

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