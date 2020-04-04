رئيس بلدية صيدا: البلدية ستسعى مع ديوان المحاسبة لزيادة المساعدات مليار ليرة ثانية أو أكثر

أعلن رئيس ​بلدية صيدا​ المهندس ​محمد السعودي​ أن ​البلدية​ ستسعى مع ​ديوان المحاسبة​ لـ"زيادة المساعدات للعائلات المتضررة من تداعيات ​كورونا​ بمليار ليرة لبنانية ثانية أو أكثر بعدما أظهرت الإحصاءات الأولية للإستمارات التي تمت تعبئتها إلكترونياً وعبر الواتس آب في يومها الثاني أنها فاقت 40 ألف إستمارة"، معتبراً ان هذه الأرقام "تعكس حجم المعاناة جراء ما يعيشه أهلنا في هذه المنطقة من أزمة معيشية خانقة زاد من حدتها الإقفال العام في المؤسسات والمرافق ووفقدان المواطنين لأعمالهم وانقطاع رزقهم جراء إلتزامهم لمنازلهم إنفاذا لمقررات التعبئة العامة، ما يستدعي منا الوقوف إلى جانب أهلنا وهو واجب علينا تجاههم".

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