أصدرت بلدية عبا في قضاء النبطية، بيانا حول إصابة أحد أبناء البلدية بفيروس كورونا، أعلنت فيه أن "ع. ح. و. ت." من بلدة عبا وسكان بيروت "قد تأكدت إصابته بفيروس كورونا، وهو يعالج في مستشفى بيروت الحكومي الجامعي. وكان قد غادر البلدة يوم الخميس بتاريخ 26-3-2020".
وطلبت من "كل من تواصل معه واحتك به، أن يبادر إلى الحجر المنزلي الذاتي، وإبلاغ البلدية لمتابعة وتنسيق أوضاعه، وذلك لمدة 5 أيام من تاريخه"، مؤكدة على أهالي البلدة "التزام منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".
كانت هذه تفاصيل خبر بلدية عبا: على مخالطي المصاب بالفيروس حجر أنفسهم لخمسة أيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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