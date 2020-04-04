بلدية عبا: على مخالطي المصاب بالفيروس حجر أنفسهم لخمسة أيام

أصدرت بلدية عبا في ​قضاء النبطية​، بيانا حول إصابة أحد أبناء البلدية ب​فيروس كورونا​، أعلنت فيه أن "ع. ح. و. ت." من ​بلدة عبا​ وسكان ​بيروت​ "قد تأكدت إصابته بفيروس كورونا، وهو يعالج في مستشفى بيروت الحكومي الجامعي. وكان قد غادر البلدة يوم الخميس بتاريخ 26-3-2020".

وطلبت من "كل من تواصل معه واحتك به، أن يبادر إلى ​الحجر المنزلي​ الذاتي، وإبلاغ البلدية لمتابعة وتنسيق أوضاعه، وذلك لمدة 5 أيام من تاريخه"، مؤكدة على أهالي البلدة "التزام منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".