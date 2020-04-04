مستشفى بشري: 23 حالة إيجابية في القضاء وفحوصات ل26 شخصا حتى اليوم

أعلنت ​مستشفى​ بشري الحكومي، في بيان، أن عدد الحالات الايجابية بلغ لغاية صباح اليوم في ​قضاء بشري​، 23 حالة، وأنه أجري اليوم 26 اختبار PCR، بانتظار النتائج بعد غد الاثنين.

وأعلنت وزارة الصحة في وقت سابق من اليوم عن أن عدد الوفيات جراء فيروس كورونا على الأراضي اللبنانية استقر على 17 حالة، أما عدد الإصابات فبلغ 520 إصابة في زيادة 12 إصابة عن حصيلة يوم أمس، وحثت وزارة الصحة المواطنين على التزام منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى وذلك منعاً لمزيد من التفشي للفيروس.