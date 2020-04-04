ترزيان لسلامة: للايعاز للمصارف بإعادة جدولة القروض المتعثرة دون اعباء

وجه النائب ​هاكوب ترزيان​ رسالة إلى حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​، أشار فيها إلى أنه "في هذه الظروف لا يبقى لنا كلبنانيين سوى التضامن والتكافل، لكي نتكامل وننتصر ونخرج أقوى من جديد، ولهذه الغاية الوطنية الأسمى، نتقدم منكم بالطلب والإيعاز لكل ​المصارف​، بإعادة جدولة كل ​القروض​ المتعثرة، إن كانت مدعومة، أو شخصية، دون أية اعباء إضافية على المقترض، ومن دون تراكم أية فوائد، وذلك على مرحلة اثني عشر شهرا إضافيا، تضاف على فترة سداد القرض بعد انتهاء مدته".

واعتبر ترزيان أن "تلك المبادرة، تهدف إلى توطيد العلاقة من جديد، بين المواطن والمصرف، وإعادة الثقة بالنظام المصرفي، وهذا ما سيريح المواطنين والمصارف في آن واحد، ويجنبنا تعقيد هذه الأزمة المالية ووزرها الاقتصادي، فقد أعطى هذا الوطن عبر تعب مواطنيه، لتحصيل جنى عمرهم، الكثير للمصارف على مدى ثلاثة عقود، والآن حان الوقت لمد يد المساعدة للوطن وللشعب".