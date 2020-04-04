بلدية حصرون: ارتفاع المصابين إلى 3 وعلى المخالطين التزام الحجر

أشارت بلدية ​حصرون​ إلى أنه "بعد ازدياد أعداد المصابين ب​فيروس كورونا​ في ​قضاء بشري​ وحصرون، وتسجيل حالتين جديدتين اليوم، بحيث أصبح مجموع الحالات في حصرون 3".

وطلبت في بيان "من كل من تواصل مع المصابين من تاريخ 19 آذار لغاية اليوم، التزام ​الحجر المنزلي​ التام لمدة 14 يوم، وستتكفل البلدية بتأمين كل الطلبات الملحة للأشخاص المذكورين". كما طلبت "الالتزام التام بالمنازل، وعدم التجول إلا عند الضرورات القصوى وإبلاغ البلدية عند الشعور بأي عوارض أو الاشتباه بأي مصاب"، معلنة أنها ستتخذ "كل التدابير القانونية بحق المخالفين، حفاظا على ​السلامة العامة​ وعلى سلامة الجميع".