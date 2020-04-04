الشيخ العيلاني لبلدية صيدا: لوضع آلية يمكن من خلالها الوصول الى الناس بأسرع وقت

أعتبر إمام مسجد الغفران في صيدا ​الشيخ حسام العيلاني​، ان "الآلية المعتمدة من قبل ​بلدية صيدا​ لإحصاء ​العائلات المحتاجة​ المتضررة من وباء ​كورونا​، وذلك من خلال تعبئة الإستمارة الألكترونية تزيد العبء على الكثير من الناس الذين لا يتقنون تعبئة الإستمارة الكترونياً".

وشدد العيلاني على انه "كان الأجدى ببلدية صيدا اعتماد طريقة تسهل على الناس لا ان تزيد من معاناتهم"، مطالباً بـ"وضع آلية يمكن من خلالها الوصول الى الناس بأسرع وقت لتوزيع المساعدات عليهم".