فادي الحسن: بعد الفحص بالمطار سيذهب القادمون إلى فنادق لإنتظار النتيجة

أعلن رئيس ​مطار بيروت​ الدولي ​فادي الحسن​، عن أن "معظم سلطات ​الطيران المدني​ في الدول لا تسمح بإجراءات من دول أخرى لذلك كان القرار بالفحص بمطار بيروت"، مؤكداً أن مكان الفحوصات الطبية سيكون بقاعة المغادرين، والفريق الطبي سيكون جاهزا هناك، وسيقام فحص ​كورونا​ وأخذ العينات، ثم سيتوجه القادمون بباصات تابعة ل​وزارة الأشغال العامة والنقل​ إلى فنادق مجهزة".

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وأشار الحسن إلى أن "صاحب النتيجة الإيجابية سينتقل عبر ​الصليب الأحمر​ ل​مستشفى بيروت الحكومي الجامعي​، وصاحب النتيجة السلبية سينتقل إلى مقر الحجر الذي أفاد به بالإستمارة التي قدمها سابقاً برفقة وفد من ​وزارة الداخلية والبلديات​".

ولفت إلى أن غدا الأحد سيستقبل ​لبنان​ طائرة قادمة من ​الرياض​، وتحمل 72 راكبا، وأخرى من ​أبو ظبي​، وتحمل كذلك 72 راكبا، وليلا ستصل طائرة من ​لاغوس​، وتحمل 120 راكبا، وطائرة رابعة من ​أبيدجان​، وتحمل 120 راكبا.