فادي الحسن: بعد الفحص بالمطار سيذهب القادمون إلى فنادق لإنتظار النتيجة

أعلن رئيس مطار بيروت الدولي فادي الحسن، عن أن "معظم سلطات الطيران المدني في الدول لا تسمح بإجراءات من دول أخرى لذلك كان القرار بالفحص بمطار بيروت"، مؤكداً أن مكان الفحوصات الطبية سيكون بقاعة المغادرين، والفريق الطبي سيكون جاهزا هناك، وسيقام فحص كورونا وأخذ العينات، ثم سيتوجه القادمون بباصات تابعة لوزارة الأشغال العامة والنقل إلى فنادق مجهزة".
وأشار الحسن إلى أن "صاحب النتيجة الإيجابية سينتقل عبر الصليب الأحمر لمستشفى بيروت الحكومي الجامعي، وصاحب النتيجة السلبية سينتقل إلى مقر الحجر الذي أفاد به بالإستمارة التي قدمها سابقاً برفقة وفد من وزارة الداخلية والبلديات".
ولفت إلى أن غدا الأحد سيستقبل لبنان طائرة قادمة من الرياض، وتحمل 72 راكبا، وأخرى من أبو ظبي، وتحمل كذلك 72 راكبا، وليلا ستصل طائرة من لاغوس، وتحمل 120 راكبا، وطائرة رابعة من أبيدجان، وتحمل 120 راكبا.
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