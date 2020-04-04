جمالي: دبت الحمية لدى احداهن وليتها كانت تجاه التشكيلات بدل عرقلتها

أشارت عضو ​كتلة المستقبل​ النائب ​ديما جمالي​ في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أنه "دبّت الحَمِيّة عند إحداهنّ،وانتفضت لتُدافع عن فريقها السياسي المُشارك في الحكم والتشريع منذ ١٥ عاماً،ويتحمل الوزر الاكبر من الازمة؛إلا أننا اعتدنا منهم التنصّل من المسؤولية"، وقالت: "يا ليت هذه الحميّة كانت تجاه التشكيلات بدل عرقلتها، لان ما حصل"جرصة" وإهانة بحق ​القضاء​ وجريمة بحق العدال".

وكانت وزيرة ​العدل​ ​ماري كلود نجم​، قد صرحت بأن "بعض المواقف تفضح جهل أصحابها. المصيبة هي أن هذا البعض مسؤول عن التشريع وينتمي إلى قوى سياسية شاركت في الحكم طويلا وتتحمل مسؤولية كبيرة في الفشل وفي ​الأزمة​"، مُوجهة هذا التصريح للنائب جمالي.