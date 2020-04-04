حواجز توعية لنادي روتاري في زحلة

أقام نادي "روتاري" زحلة والبقاع، حواجز توعية على مدخل مدينة زحلة، بالتعاون مع بلدية زحلة- المعلقة وتعنايل، وبتوصيات من رئيسها أسعد زغيب، وحركة شباب الشرق، وتخلل حملة التوعية توزيع ماسكات طبية واقية، ومجموعة من المطهرات ومواد التعقيم على السيارات، وتوعية ركابها على ضرورة وضع الكمامات وعدم الاكتظاظ، والتنبه الى ضرورة غسل اليدين وتعقيم مستمر للسيارة وللهواتف، واتباع إرشادات وزارة الصحة والقوى الامنية.
وأوضح رئيس النادي الاعلامي طوني أبو نعوم، أن "هذا النشاط هو استمرار لسلسلة نشاطات التوعية بدأها النادي منذ أكثر من شهر، وتخللها إطلاق فيلم في صالات السينما، وندوات وتوزيع أدوات تعقيم على المنازل، وذلك إنطلاقا من أهمية التيقظ في هذه المرحلة الحساسة، والتي تتطلب من الجميع العمل على التوعية، والتنبه كي لا يقع الوطن في مشاكل صحية، لا تحمد عقباها جراء فيروس كورونا".
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