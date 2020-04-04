آلان عون: الاستهتار سيعني طول الأزمة على حساب من يلتزم

رأى عضو تكتل ​لبنان القوي​ ​آلان عون​ أنه "لو اضطررنا بالأيام القادمة لإجراء جذري ولو لأسبوعين فيجب ان نتوجه اليه لانه عندها قد نكون امام فرصة للعودة الى ​الحياة​ الطبيعية". واضاف في حديث تلفزيوني: "من هذا المنظار وبظل ما يجري من عدم التزام ممكن ان نتوجه أكثر نحو اجراءات اكثر تشددا، اذ لا شك ان التعبئة العامة ضرورية والا ​الكورونا​ سيبقى ينتشر، واذا استمر الوضع على ما هو عليه فيجب ان نبحث عن طريقة لنكون أقسى بتطبيق الاجراءات، مشيرا الى أن "الاستهتار سيعني طول ​الأزمة​ على حساب من يلتزم ويريد العودة الى حياته".

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