سلطات تركيا تسجل 3013 إصابة و76 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة عن تسجيل 3013 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال اليوم الماضي، في أكبر ارتفاع يومي لعدد المصابين منذ بدء التفشي في البلاد، وأفاد بأن العدد الإجمالي للمصابين ارتفع إلى 20934 شخصا بعد أن كان المؤشر على مستوى 20921 أمس الجمعة.
ويمثل هذا الرقم أكبر ارتفاع يومي لحصيلة الإصابات بالفيروس في تركيا منذ بدء التفشي، استمرارا للتوجه نحو تسارع وتيرة انتشار الوباء، حيث سجلت في البلاد الأربعاء الماضي 2148 حالة جديدة، والخميس 2456، والجمعة 2786.
وأعلنت الخطوط الجوية التركية أمس، عن إيقاف رحلاتها الداخلية، وذلك في إطار التدابير الاحترازية للحد من انتشار جائحة كورونا، وستوقف رحلاتها الداخلية حتى الاثنين 20 نيسان الجاري.
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