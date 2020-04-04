وزارة الاعلام تنشر بعض الاجراءات التي يجب ان يتبعها اللبنانيون العائدون من الخارج

أوضحت ​وزارة الاعلام​ اللبنانية، عبر ​فيديو​ نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، بعض "الاجراءات التي من المفترض ان يقوم بها ​اللبنانيون​ العائدون من الخارج"، مشيرة الى "انه يتوجب على كل من تأكدت سلامتهم، توقيع على تعهد امام ​الامن العام اللبناني​، اضافة الى التقييد بالارشادات الوقائية، وعدم السماح بالتجمع لأحد في حرم ​المطار​".

هذا وكان وزير الأشغال ​ميشال نجار، قد أكد، في حديث تلفزيوني، نية السلطات اللبنانية "متابعة التزام المغتربين القادمين بالحجر الصحي"، مشددا على أنه "يُمنع على أهالي المغتربين الدخول لاستقبالهم في ​مطار بيروت"، لافتاً الى أن "ما سيحصل غدا سيكون بمثابة تجربة، والمهم هو الوضع الصحي واهمية الالتزام بالاجراءات".