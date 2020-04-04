وزارة الاعلام تنشر بعض الاجراءات التي يجب ان يتبعها اللبنانيون العائدون من الخارج

أوضحت وزارة الاعلام اللبنانية، عبر فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، بعض "الاجراءات التي من المفترض ان يقوم بها اللبنانيون العائدون من الخارج"، مشيرة الى "انه يتوجب على كل من تأكدت سلامتهم، توقيع على تعهد امام الامن العام اللبناني، اضافة الى التقييد بالارشادات الوقائية، وعدم السماح بالتجمع لأحد في حرم المطار".
هذا وكان وزير الأشغال ميشال نجار، قد أكد، في حديث تلفزيوني، نية السلطات اللبنانية "متابعة التزام المغتربين القادمين بالحجر الصحي"، مشددا على أنه "يُمنع على أهالي المغتربين الدخول لاستقبالهم في مطار بيروت"، لافتاً الى أن "ما سيحصل غدا سيكون بمثابة تجربة، والمهم هو الوضع الصحي واهمية الالتزام بالاجراءات".
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