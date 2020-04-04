الميدل إيست: رحلات إلى باريس ومدريد وكنشاسا يوم الثلاثاء

أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط- الخطوط الجوية اللبنانية "​الميدل إيست​"، في بيان، أنه "بناء على طلب ​الحكومة اللبنانية​ سوف تقوم بتسيير رحلات إلى كل من: ​باريس​، ​مدريد​ وكنشاسا، وذلك يوم الثلاثاء الواقع فيه 7 نيسان 2020"، وأنها ستعلن مواعيد هذه الرحلات فور الحصول على الأذونات اللازمة من الدول المعنية.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة اتخذت قرارا بإعادة من يريد من المغتربين اللبنانيين إلى أرض الوطن وستبدأ الرحلات غدا الأحد من دول إفريقية و​الإمارات​ و​السعودية​، ولاقت الخطوة ترحيب اللبنانيين في الإغتراب.