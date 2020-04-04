نجار: يُمنع على أهالي المغتربين الدخول لاستقبالهم في مطار بيروت

اكد وزير الأشغال ميشال نجار أن طائرات المغتربين ستأتي عبر شركة الميدل ايست وهي شرك مستقلة عن الدولة كليا وضمن آلية العودة كان هناك تأكيد من الشركة أن لا تكون هناك تكلفة اضافية على المواطن.
واضاف في حديث تلفزيوني: "الطائرة تسافر فارغة وتعود نصف فارغة وهذا يؤدي لزيادة الكلفة"، مشيرا الى أنه بمرحلة لاحقة عند استعادة الطلاب، فسيأخذ مدير الشركة محمد الحوت مبادرة ويقدم اسعارا مخفضة للطلاب، وسيسمح لهم بالدفع بالليرة اللبنانية حتى.
واكد نجار نية السلطات اللبنانية متابعة التزام المغتربين القادمين بالحجر الصحي، مشددا على أنه يُمنع على أهالي المغتربين الدخول لاستقبالهم في مطار بيروت.
ولفت نجار الى أن "ما سيحصل غدا سيكون بمثابة تجربة، والمهم هو الوضع الصحي واهمية الالتزام بالاجراءات"، مشددا على ان الحكومة ستساهم عندما تكون قادرة على ذلك.
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