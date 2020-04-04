نجار: يُمنع على أهالي المغتربين الدخول لاستقبالهم في مطار بيروت

اكد وزير الأشغال ​ميشال نجار​ أن طائرات المغتربين ستأتي عبر شركة الميدل ايست وهي شرك مستقلة عن ​الدولة​ كليا وضمن آلية العودة كان هناك تأكيد من الشركة أن لا تكون هناك تكلفة اضافية على المواطن.

واضاف في حديث تلفزيوني: "الطائرة تسافر فارغة وتعود نصف فارغة وهذا يؤدي لزيادة الكلفة"، مشيرا الى أنه بمرحلة لاحقة عند استعادة ​الطلاب​، فسيأخذ مدير الشركة ​محمد الحوت​ مبادرة ويقدم اسعارا مخفضة للطلاب، وسيسمح لهم بالدفع ب​الليرة اللبنانية​ حتى.

واكد نجار نية السلطات اللبنانية متابعة التزام المغتربين القادمين بالحجر الصحي، مشددا على أنه يُمنع على أهالي المغتربين الدخول لاستقبالهم في ​مطار بيروت​.

ولفت نجار الى أن "ما سيحصل غدا سيكون بمثابة تجربة، والمهم هو الوضع الصحي واهمية الالتزام بالاجراءات"، مشددا على ان ​الحكومة​ ستساهم عندما تكون قادرة على ذلك.