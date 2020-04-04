أعلنت السلطات الايطالية عن "تراجع عدد الحالات المصابة بفيروس الكورونا التي تستدعي عناية مشددة لأول مرة منذ تفاقم الأزمة الصحية فيها قبل أكثر من شهر"، مشيرة الى "انخفاض عدد الخاضعين إلى العناية المشددة إلى أقل من 4 آلاف"، موضحة ان "عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس ارتفع بواقع 681 ليصل إلى 15362، في زيادة أقل إلى حد ما من تلك التي شهدتها البلاد في الأيام القليلة الماضية".
هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار الحالي، فيروس "كورونا" وباء عالمياً"، مؤكدة أن "أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة عبر الحدود الدولية"، ووصل عدد الإصابات بالفيروس إلى أكثر من 730 ألف حالة، في حين وصل عدد الوفيات إلى أكثر من 34 ألف حالة وفاة.
كانت هذه تفاصيل خبر السلطات الإيطالية: تراجع عدد الحالات المصابة بالكورونا التي تستدعي عناية مشددة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.