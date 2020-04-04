السلطات الإيطالية: تراجع عدد الحالات المصابة بالكورونا التي تستدعي عناية مشددة

أعلنت السلطات الايطالية عن "تراجع عدد الحالات المصابة بفيروس الكورونا التي تستدعي عناية مشددة لأول مرة منذ تفاقم الأزمة الصحية فيها قبل أكثر من شهر"، مشيرة الى "انخفاض عدد الخاضعين إلى العناية المشددة إلى أقل من 4 آلاف"، موضحة ان "عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس ارتفع بواقع 681 ليصل إلى 15362، في زيادة أقل إلى حد ما من تلك التي شهدتها البلاد في الأيام القليلة الماضية".

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار الحالي، فيروس "كورونا" وباء عالمياً"، مؤكدة أن "أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة عبر الحدود الدولية"، ووصل عدد الإصابات بالفيروس إلى أكثر من 730 ألف حالة، في حين وصل عدد الوفيات إلى أكثر من 34 ألف حالة وفاة.