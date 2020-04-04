أفاد مراسل ​النشرة​ في ​النبطية​ انه "عثر بعد ظهر اليوم على جثة المواطن (ع.ي) داخل ​سيارة​ على الطريق التي تصل بين بلدتي قاقعية الجسر و​زوطر الغربية​ وهي مصابة بعدة طلقات نارية و طعنات من سكين، وحضرت الى المكان دوريات من مختلف ​الاجهزة الامنية​ للتحقيق بالحادث، حيث أفيد عن توقيف شخص يدعى (ع. ف) مشتبه به بعملية القتل".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: العثور على جثة مواطن داخل سيارة عند الطريق التي تصل بين قاقعية الجسر وزوطر الغربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.