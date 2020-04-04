بلدية شويفات: تسجيل أول حالة مصابة بفيروس كورونا في المدينة

أعلن المكتب الإعلامي لبلدية ​مدينة الشويفات​ عن "تسجيل أول اصابة بفيروس كورونا​ في نطاقها لرجل في العقد الرابع من العمر، وهو من سكان حي العمروسية، مشروع الأجنحة الخمسة، وقد تم نقل المصاب الى ​مستشفى ​بيروت​ الحكومي"، داعياً المواطنين الى "الإلتزام ب​الحجر المنزلي​ لمدة أربعة عشر يوماً من عائلته وأخيه الذي يقطن بقربه، ومن جميع سكان المبنى ومن خالطهم".

وأشار المكتب الى ان "​البلدية​ قامت بتعقيم كامل المبنى ومحيطه"، مذكرة السكان بـ"ضرورة الإلتزام والتقيد بجميع الإرشادات الصادرة، مع التأكيد على الإستمرار بالبقاء في المنزل وعدم الخروج إلا عند الضرورة القصوى".