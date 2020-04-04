أعلن المكتب الإعلامي لبلدية مدينة الشويفات عن "تسجيل أول اصابة بفيروس كورونا في نطاقها لرجل في العقد الرابع من العمر، وهو من سكان حي العمروسية، مشروع الأجنحة الخمسة، وقد تم نقل المصاب الى مستشفى بيروت الحكومي"، داعياً المواطنين الى "الإلتزام بالحجر المنزلي لمدة أربعة عشر يوماً من عائلته وأخيه الذي يقطن بقربه، ومن جميع سكان المبنى ومن خالطهم".
وأشار المكتب الى ان "البلدية قامت بتعقيم كامل المبنى ومحيطه"، مذكرة السكان بـ"ضرورة الإلتزام والتقيد بجميع الإرشادات الصادرة، مع التأكيد على الإستمرار بالبقاء في المنزل وعدم الخروج إلا عند الضرورة القصوى".
كانت هذه تفاصيل خبر بلدية شويفات: تسجيل أول حالة مصابة بفيروس كورونا في المدينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.