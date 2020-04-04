شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "الصحفيين العرب": أنا بصحة جيدة وخبر اغتيالى غير صحيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مؤيد اللامى رئيس اتحاد الصحفيين العرب ونقيب الصحفيين العراقيين، إنه انتشر على بعض المواقع بأنه تعرض لحادث أودى بحياته، مضيفا أن الخبر غير صحيح مطلقاً وأنه بصحة جيدة.

وتابع مؤيد اللامى رئيس اتحاد الصحفيين العرب: " شكرا للفريق الدكتور ياسين الياسري وزير الداخلية الذى اتصل بنا هاتفيا للإطمئنان على صحتنا بعيدا عن الخبر الذى أشار لتعرضنا لحادث اغتيال وهو خبر غير صحيح".

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وأشار مؤيد اللامى رئيس اتحاد الصحفيين العرب، إلى أن ‏الهجوم الأخطر الذى تعرضت له البشرية منذ الحرب العالمية الثانية هو هجوم فيروس ‎كورونا غير المرئى الذى جعل البشر فى رعب وخوف فى منازلهم وبدأت الدول الكبرى والصغرى فارغة وكأنها أمكنة أشباح.

كان نقيب الصحفيين العراقيين، رئيس اتحاد الصحفيين العرب، مؤيد اللامى، قد أعلن إصابة اثنين من الصحفيين العراقيين بفيروس كورونا المستجد، لم يذكر اسميهما، ونقلت وكالة الأنباء العراقية - التي بثت النبأ - عن اللامي قوله ، في تغريدة على تويتر، إن اثنين من الصحفيين العراقيين أصيبا بفيروس "كورونا" ، أحدهما من صحفيي النجف كان يعالج خارج العراق من مرض خطير ، ليصاب لاحقا بالفيروس، ولم يشر إلى اسميهما.