شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام" ينعى كبير محررى قطاع الأخبار بالإذاعة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، هدى ذكرى كبير المحررين بقطاع الأخبار بالبرنامج العام بالإذاعة المصرية والتي كانت تشارك في تغطية انشطة المجلس، مضيفا:" رحمها الله رحمة واسعة وألهم آلها وذويها وزملاءها صبر المؤمنين".

وكان مجلس نقابة الاعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة قد نعى الزميلة هدى ذكري كبير المحرريين بقطاع الأخبار بالتليفزيون المصرى.

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وقال نقيب الإعلاميين: "فقدنا مثالا واضحا التزاما في العمل الى جانب أنها كانت على درجة عالية من المهنية في العمل، رحم الله الزميلة هدى ذكري وألهمنا وذويها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وفى سياق آخ، كان الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين قد أعلن عن تعاقد النقابة مع عدد من المستشفيات بخصم 20% على جميع الخدمات، حيث يشمل العضو والأبناء والزوجة ووالد الزوج ووالد الزوجة، وأيضا والدة الزوج ووالدة الزوجة.

وأضاف طارق سعدة، فى بيان له، أن النقابة تعاقدت أيضا مع أحد مراكز الأشعة بخصم 35٪ على الأشعة داخل المركز، مشيرا إلى أن كل هذه الخدمات تقدم بموجب كارنيه النقابة وتصريح مزاولة المهنة دون تحويل من أى طبيب ودفع أى رسوم مادى نظير الاشتراك الطبى أو خلافة وذلك تيسرا على الزملاء فى الوقت والإجراءات والأعباء المالية.