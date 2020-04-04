شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. تقرير نادر عن فوضى جماعة الإخوان الإرهابية فى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبر جريدة مصر السينمائية شاهدا على تاريخ مصر الحديث والمعاصر وكنزا معلوماتيا ووثائقيا فى غاية الأهمية يوثق للكثير من الأحداث التاريخية والمناسبات الكبرى التى شهدتها البلاد منذ عشرينيات القرن الماضى، حتى وقتنا الحاضر، حيث تغطى أعداد الجريدة فترة زمنية هامة منذ العهد الجمهورى 1952 حتى عام 2013.

ومن ضمن ما وثقته جريدة مصر السينمائية فوضى الإخوان خلال العصور السابقة، ففى 1954 صدر تقرير عن مصور عن جريدة مصر السينمائية جاء فيه أن القاهرة درب الشرق الأوسط وعاصمة الوطن الحبيب تمتزج فيها حضارة قرون وأجيال بنهضة مباركة حاضرة حققت لمصر قوة وعزة وكرامة وأخذت ترتقى بها الى أعلى مراتب الحضارة والمدنية.

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وجاء فى التقرير أن المواطنين يعيشون فى القاهرة فى هدوء ومودة وصفاء وظلهم أمن وحب وسلام ولكن اختار أهل الشر دارا من هذه الدور لتكون مركزا لهيئة كانت تتخذ من الدين ستارا يحجب ما تدين به من مبادئ لا يقرها أهل الأرض ولا تحلها شريعة السماء فهى مبادئ التعصب والقتل والتدمير كان روادها يضللون الناس مدعين أنهم أهل حق وإسلام والحق أن الإسلام برىء منهم، وأنهم استغلوا الدعوة الصالحة الكريمة فيما حرم الله وأنهم كانوا يهدفون لهدم الوطن، وأن يطلقوا الرصاص مثلما حدث فى حادث شبرا من أبشع صور للإرهاب.

وتابع: "جمعوا كل ذلك ليشعوا فى هذا البلد الأمن الفوضى والخراب، حتى المستشفيات لم تكن بعيده عن أهداف التدمير والتخريب، كانوا يريدون أن تعود القاهرة إلى مثل ما كانت عليه يوم نكستها الكبرى يوم تآمر عليها الخيانة فأحالتها إلى خرائب، إلى مثل ما كانت عليه يوم 26 يناير 1952 ولكن الله سلم وكتب لهذا الشعب النجاة".