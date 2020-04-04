شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى لحقوق الإنسان" يشيد بإخلاء سبيل عدد من المحبوسين احتياطيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب المجلس القومى للحقوق الانسان عن تقديره للخطوة الهامه التى اتخذتها الدولة بإخلاء سبيل عدد من الشباب المحبوسين احتياطياً على ذمة بعض القضايا، مضيفا أن هذه الخطوة تأتي فى أعقاب ما اتخذته الدولة من خطوات للإرتقاء بحالة حقوق الانسان كما تجىء فى وقت تعرضت فيه جمهورية مصر العربية لعدد من الأزمات بما فيها الأزمة الحالية لفيروس كورونا وواجهتها الدولة بكفاءه عالية و تجاوب معها الشعب المصرى الذى أظهر مخزونه الحضارى عندما تعرض المواطن للخطر.

وأضاف المجلس فى بيان له أن اخلاء سيبل هذه المجموعات يفتح الباب لمزيد من اخلاء السيبل والافراج عن الشباب الذين لم ينزلقوا فى استخدام العنف او قضايا الارهاب.

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وناشد المجلس القومى لحقوق الانسان الشعب المصر كله وخصوصا شبابنا أن يدركوا مدى الحاجه لتكاتف الجميع حكومة وشعب لمواجهة هذه التحديات وخاصة تحدى أزمة فيروس كورونا التى تحتاج إلى الالتزام الدقيق من الجميع بتعليمات الدولة لمقاومة الفيروس وأن إهمال أى فرد هو انتهاك للناس جميعا.